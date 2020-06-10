Çin o iddialara yanıt verdi: İnanılmaz derecede saçma

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 2019 yılının Eylül ve Ekim ayı itibari ile yayılmaya başladığı ifade edilmişti.

Farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Harvard Üniversitesinden Dr. John Brownstein, Vuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe yönelik uydu görüntülerini incelediğini, hastanelerin yer aldığı güzergahlarda araç yoğunluğu tespit edildiğini ve otoparkların yüzde 90 oranında dolu olduğunu aktardı. Dr. John Brownstein, internette ise geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çekerek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Vuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış" dedi.

ÇİN'DEN YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemler ile bu sonuca varmanın inanılmaz derecede saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.

