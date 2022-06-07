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Çin o ülkeye askeri üs kuruyor! Gizlemek için olağanüstü önlemler aldılar

07.06.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in sadece kendi askeri kullanımı için Kamboçya'da gizlice bir deniz üssü inşa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Amerikan basınında çıkan haberde, Pekin' in "çok kutuplu bir dünyaya yönelik küresel bir eğilimin parçası olarak gördüğüne" vurgu yapıldı. Çin ve Kamboçya'nın ise askeri üssü gizlemek için olağanüstü önlemler aldığı belirtildi.

Çin o ülkeye askeri üs kuruyor! Gizlemek için olağanüstü önlemler aldılar

Amerikan Washington Post gazetesinin "batılı yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in kendi ordusuna münhasır olacak şekilde Kamboçya'da askeri bir üs inşa edeceği iddia edildi.

GİZLEMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINIYOR

Haberde iki ülkenin de bu iddiaları reddettiği ancak bu girişimi gizlemek için olağanüstü önlemler aldığına dikkat çekildi. Söz konusu gizli inşa edilen askeri üssün Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'nün kuzey kısmında olacağı ve bu hafta temel atma töreninin yapılacağı öne sürüldü.

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Gazeteye konuşan yetkililer, Pekin'in bu askeri üsse çok önem verdiğine, Çin'in oradaki yükselişini, "çok kutuplu bir dünyaya yönelik küresel bir eğilimin parçası olarak gördüğüne" vurgu yaptı. Cibuti'den sonra Kamboçya'da kuracağı üs Çin'in ülke dışındaki ikinci askeri üssü olacak.

BİR ÜLKEYLE DAHA GÖRÜŞME YAPILIYOR

Pekin bu iddiaları reddederken Washington Post'a konuşan Çinli bir yetkili, Ream Deniz Üssünün bir bölümünün Çin ordusu tarafından kullanılacağını doğruladı. Pekin yönetiminin Ekvator Ginesi ile de bir askeri deniz üssü için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Pentagon Çin'in Kamboçya'da üs kuracağı iddialarına ilişkin yorum yapmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Kamboçya
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