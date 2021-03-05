Çin ülkeye giren herkese 'anal korona testi' yapacak!

Bazı ülkelerin tepki göstermesine karşın anal Covid-19 testi uygulamasının genişletilerek, ülkeye dışarıdan gelen herkese yapılmasının planlandığı belirtildi.

Ülkede ocak ayı başında uygulamaya geçileceği açıklanan anal Covid-19 testlerinin, ağız ve burundan yapılan diğer test yöntemlerine göre daha kesin sonuç verdiği açıklanmıştı.

Pekin Youan Hastanesi'nden yapılan açıklamada ülkede bazı Covid-19 vakalarının belirti göstermediği ve boğaz ve ağız yoluyla yapılan testlerde de sonuçlarının negatif çıktığı, bu kişilere ait doğru sonuçların ise ancak anal test yöntemiyle elde edilebildiği kaydedildi.

Uzman Doktor Li Tongzeng yaptığı açıklamada dünya genelinde Covid-19'a yakalanan kişilerin yüzde 90'ının asemptomatik (hastalık semptomu göstermeyen) etki gösterdiği ve bu sebeple de virüsün hızla yayıldığını söyledi.

Tongzeng, "Birçok koronavirüs hastası ilk 4-5 gün içerisinde neredeyse hiç belirti göstermiyor. Bu kişilere yapılan ağız ve burun testleri ise pozitif olmasına rağmen negatif çıkıyor. Anüs bölgesinde virüs daha yoğun olduğu için çıkan sonuçlar da daha doğru oluyor." ifadelerini kullandı.