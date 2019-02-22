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Çin: "Venezuela’nın insani yardıma zorlanması ülkede karışıklığa yol açar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın insani yardıma zorlanmasının ülkede karışıklığa yol açacağını söyleyerek Venezuela’ya askeri müdahaleye de karşı olduğunu açıkladı.Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido ve 80 milletvekilinin Venezula’ya ABD tarafından yapılan insani yardımı teslim almak için Kolombiya sınırına yürümesi üzerine Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya sınırını kapatmakla tehdit etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın insani yardıma zorlanmasının ülkede karışıklığa yol açacağını söyleyerek Venezuela’ya askeri müdahaleye de karşı olduğunu açıkladı.
Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido ve 80 milletvekilinin Venezula’ya ABD tarafından yapılan insani yardımı teslim almak için Kolombiya sınırına yürümesi üzerine Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya sınırını kapatmakla tehdit etti. 10’dan fazla ülke tarafından Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanınan Juan Guaido’nun komşu ülkelere stoklanan yardımı almak üzere harekete geçerek Maduro’ya karşı bir gövde gösterisi yapmaya çalıştığı kaydedildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Venezuela hükümetinin sakin durduğunu ve gerilimi artırmadığını belirterek insani yardım denilen malzemelerin Venezuela’ya dayatılmasının ülkede şiddete ve çatışmalara yol açacağını belirterek, bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Shuang, "Bu kimsenin görmek isteyeceği bir şey değil. Çin Venezuela’ya askeri müdahaleye ve gerilime sebep olan her şeye karşıdır" dedi.
Pekin’in hızlı büyüyen ekonomisine enerji sağlamayı garanti altına almak için petrol karşılığı Venezuela’ya 50 milyar dolar borç verdiği kaydedildi. Juan Guaido, Venezuela’da bir hükümet değişikliği olması durumunda Venezuela’nın Rusya ve Çin’i favori olarak görmeye devam edeceğini açıklamıştı.

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