HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cinayet işlenen börekçiyi yine kurşunladılar

Cinayet işlenen börekçiyi yine kurşunladılar

24.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cinayet işlenen börekçiyi yine kurşunladılar

Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı börekçi dükkanı, kimliği belirsiz kişilerce art arda 2 kez kurşunlandı. Saldırıda, ilk saldırıda kırılan camı değiştiren M.Ö., ayağından vurularak, yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki börekçide, 22 Aralık günü, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli ise polis tarafında yakalanarak, gözaltına alındı. Börekçi dükkanı, dün gece, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimliği belirsiz kişilerce art arda 2 kez kurşunlandı.

673958027eec2af753d6d6622c2b931f

İlk saldırıda yaralanan olmazken, ikinci saldırıda, kırılan iş yerinin camını değiştirmeye çalışan camcı M.Ö., ayağından vurulup, yaralandı.

316577d9791af99d82839e7d935aa960

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan camcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Eski sevgili dehşeti! 'İşkence sadistlik boyutundaydı'Eski sevgili dehşeti! 'İşkence sadistlik boyutundaydı'
89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Merak edilen kedi nanesi nedir? Kediler için zararlı mıdır?

Merak edilen kedi nanesi nedir? Kediler için zararlı mıdır?

19 yıl önce işlenen cinayeti 'mezarcı ekip' aydınlattı

19 yıl önce öldürülmüştü! 'Mezarcı ekip' cinayeti aydınlattı

Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada

Sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada

Ankara'da eski sevgili dehşeti! Veteriner hekime kabusu yaşattı

Eski sevgili dehşeti! 'İşkence sadistlik boyutundaydı'

Gören bir daha bakıyor! İş yerine 'Bize daha fazla iş çıkarmayın' uyarısı astı

Gören bir daha bakıyor! Mezarcı iş yerine bu uyarıyı astı

D-100 karayolundaki merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

D-100 karayolundaki merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.