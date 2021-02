Cinayet olayı şüphesiyle gözaltına alınan şahsa elektronik kelepçe

Kanlı kazma

Cesedin bulunduğu yerin yanındaki bodrumda polis ekipleri kanlı kazma buldu. Kazmadaki kan lekesinin ölen şahsa ait olduğu tespit edildi. Kazda üzerindeki DNA örnekleri alındı ve söz konusu bodrumu kullanan anı apartmanda oturan 2 ayrı kişinin de DNA örnekleri alındı. Yapılan DNA testi sonucundan olayda kullanıldığı değerlendirilen kazmadaki DNA örnekleri aynı apartmanda oturan 67 yaşındaki O.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

O.K. bugün ’adam öldürme’ şüphelisi olarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiç bir bağlantısının bulunmadığını savundu. O.K.’nin ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.