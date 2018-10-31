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Cinayet sanığı trans bireye tahliye talebi salonu karıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

BURSA'da, trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık trans birey Derya Yıldırım’ın (49), yargılanmasına devam edildi.

Cinayet sanığı trans bireye tahliye talebi salonu karıştırdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık trans birey Derya Yıldırım’ın (49), yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Nalan Bener'in müvekkilinin meşru müdafa altında suçunu işlediğini öne sürerek, tahliyesini istemesine öldürülen Bayraktar'ın ailesi tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik polis ve mübaşirin ara girmesiyle yatıştırıldı.
Geçen 23 Nisan'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, daha sonra aracıyla Çekirge Caddesindeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım'ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tutuklanan Derya Yıldırım hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık avukatı Nalan Bener, dosyada Derya Yıldırım’ın ölen genç tarafından kesici aletle yaralandığı, maktulün kanında ve idrar raporlarında uyuşturucunun açık şekilde ortaya çıktığını, meşru müdafaa şartlarının oluştuğundan adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Derya Yıldırım, avukatının savunmasına katıldığını ve tahliyesini isteyerek, “Olay günü kendi işimdeydim ve kesinlikle o şahsı öldürmek niyetinde değildim” dedi.
Avukatın talebi üzerine öldürülen Can Görkem Bayraktar'ın babası Tuncay Bayraktar, “Benim dağ gibi 20 yaşımdaki çocuğumu mezara koydunuz” diyerek sanık ve avukatının üzerine yürüdü. Duruşma salonundaki gerginlik polis ve mübaşirin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ölen Bayraktar'ın yakınları mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Bayraktar'ın yakınları duruşma salonunun kapısında ağladı. Tutukluluğun devamına karar verilen Derya Yıldırım’ın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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Cinayet sanığı trans bireye tahliye talebi salonu karıştırdı

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