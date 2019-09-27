Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanını öldürdükten sonra ormanlık alana gömdükleri iddia edilen 4 sanık, hakim karşısına çıktı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mevlüt Sağlam, Medeni Öztaş, Murat Güneş ve Nihat Yenipınar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Murat Güneş, Nihat Yenipınar'ın kendisine Asım Bayram'ın evindeki kasasında yüklü miktarda para olduğunu söylemesi üzerine çeşitli planlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Bayram'ı bayıltıp parayı almaya karar verdiklerini anlatan Güneş, "Çevreden evi soyacak hırsız aradım ama olmadı. Maktulü ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm. Medeni, maktulü etkisiz hale getirmek için basına çekiçle vurdu, öldü ama bizim amacımız maktulü öldürmek değildi." dedi.

Poşete konulan cesedi ormanlık alana gömdüğünü anlatan Güneş, daha sonra Bayram'ın aracını sattıklarını, parayı Öztaş ile paylaştığını kaydetti.

Sanık Medeni Öztaş da Asım Bayram'ı etkisiz hale getirmek için ensesine çekiçle vurmak istediğini fakat başına isabet ettiğini savundu.

Nihat Yenipınar ile Mevlüt Sağlam ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme tanık ve müştekilerin ifadelerini aldıktan sonra duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Asım Bayram'ın cesedi, kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart'ta ormanlık alanda parçalara ayrılmış vaziyette gömülü bulunmuştu.

