HABER

Cinayet sanığından "evi soyacak hırsız bulamadım" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Antalya'da iş insanını öldürdükten sonra ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına başlandı - Sanıklardan Murat Güneş: - "Çevreden evi soyacak hırsız aradım ama olmadı. Maktulü ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm"

Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanını öldürdükten sonra ormanlık alana gömdükleri iddia edilen 4 sanık, hakim karşısına çıktı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mevlüt Sağlam, Medeni Öztaş, Murat Güneş ve Nihat Yenipınar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Murat Güneş, Nihat Yenipınar'ın kendisine Asım Bayram'ın evindeki kasasında yüklü miktarda para olduğunu söylemesi üzerine çeşitli planlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Bayram'ı bayıltıp parayı almaya karar verdiklerini anlatan Güneş, "Çevreden evi soyacak hırsız aradım ama olmadı. Maktulü ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm. Medeni, maktulü etkisiz hale getirmek için basına çekiçle vurdu, öldü ama bizim amacımız maktulü öldürmek değildi." dedi.

Poşete konulan cesedi ormanlık alana gömdüğünü anlatan Güneş, daha sonra Bayram'ın aracını sattıklarını, parayı Öztaş ile paylaştığını kaydetti.

Sanık Medeni Öztaş da Asım Bayram'ı etkisiz hale getirmek için ensesine çekiçle vurmak istediğini fakat başına isabet ettiğini savundu.

Nihat Yenipınar ile Mevlüt Sağlam ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme tanık ve müştekilerin ifadelerini aldıktan sonra duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Asım Bayram'ın cesedi, kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart'ta ormanlık alanda parçalara ayrılmış vaziyette gömülü bulunmuştu.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldıTuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
Mardin’de UNESCO istişare toplantısı yapıldıMardin’de UNESCO istişare toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Asım Bayram cinayet duruşma iş adamı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İBB'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.