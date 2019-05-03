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Cinayet şüphelisi, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

Niğde'de bir kişinin gölette cesedinin bulunmasıyla ilgili iki kuzeni gözaltına alındı - Şüphelilerden birinin sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın" paylaşımı yaptığı öğrenildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de eşi tarafından "kayıp" başvurusu yapılan kişinin, bir gölette cesedi bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına giden F.K. 25 Şubat'ta eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle "kayıp" başvurusu yaptı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Kocaoğlu'ndan haberdar olabilecekleri düşünülen kuzenleri M.A. ve A.A. 30 Nisan'da gözaltına alındı.

Kardeş olan şüphelilerden birinin gösterdiği gölette, dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Kocaoğlu'nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Şüphelinin, sosyal medya paylaşımı dikkati çekti

Öte yandan, şüpheli M.A'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise 25 Şubat'ta Metin Kocaoğlu'ndan haber alamayan eşi F.K'nin başvurusu üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda birtakım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bulanan ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır."

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gölet Kayıp Metin Kocaoğlu Niğde ölü

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