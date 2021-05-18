Cinayet tanığından dehşete düşüren sözler: Namluyu bana doğrulttu, tam sıkacaktı ki...

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre aralarındaki para meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

'MAKTULÜ TANIMAM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alışverişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi:

“Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."