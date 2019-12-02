HABER

Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce, Haydar Kaya'nın (43) sokak ortasında öldürülmesinin faili olarak yakalanıp, gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce, Haydar Kaya'nın (43) sokak ortasında öldürülmesinin faili olarak yakalanıp, gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 2005 yılının Eylül ayında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokak meydana geldi. Kaya Haydar Kaya, sokak üzerinde bulunan işyerinden çıkarak aracına binmek istediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu başına ve vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan 14 yıl sonra cinayet soruşturmasında elde edilen bir delil üzerine harekete geçti. Dosya yeniden incelemeye alınırken, olayla ilgili olarak 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, S.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Cinayet zanlısı 15 yıl sonra yakalandıCinayet zanlısı 15 yıl sonra yakalandı
Uşaklılar 3 yaşındaki Esila’ya şifa olmak için seferber olduUşaklılar 3 yaşındaki Esila’ya şifa olmak için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

Iraklı aile, evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

Evden para alan çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladılar!

Tarsus'ta feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Feci şekilde can verdi...

İstanbul'da zehirli midye tehlikesi

İstanbul'da zehirli midye tehlikesi

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.