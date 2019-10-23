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Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldı.Geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A.

Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

Sivas’ta kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldı.
Geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A. (16) ve Emre Aslıvar’ı (16) bıçakla yaralamıştı. Kalbinden yara alan Emre Aslıvar, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Ö.A.’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan B.K. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi Emniyet Müdürlüğünde geçiren B.K., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. B.K.’nin polise verdiği ifadesinde, parkta kız arkadaşı ile oturduğu sırada yanında gelen iki kişi ile tartışmaya başladığını, tartışma kavgaya dönüşünce ise bıçak kullandığını itiraf etti.

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