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Cinayete yangın süsü veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis

05.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal’da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe vermekten yargılanan sanık, “kasten öldürme” ve “silahla konutta yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapse mahkum edildi.

İstanbul Kartal’da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kadını eşarpla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe vermekten yargılanan sanık, “kasten öldürme” ve “silahla konutta yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığın kadını boğduğu eşarbı silahtan saydı.
Kartal’da 13 Mayıs 2019 tarihinde Feride Genç’i (37) şalla boğarak öldürdükten sonra evi ateşe veren Muharrem Kabuk’un (47) “kasten öldürme” ve “konutta yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Kabuk cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık avukatı Naim Doğan, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetini gerektirir somut, yeterli delil bulunmamaktadır” diyerek müvekkilinin beraatını istedi. Son sözü sorulan sanık Muharrem Kabuk ise, “Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim maktulü ben öldürmedim. Katiller dışarıda gezmekte, ben cezaevindeyim” diyerek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Eşarp silahtan sayıldı
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Kabuk’u “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kabuk’un maktulü boğmak için kullandığı eşarpla konutta kişinin hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirten mahkeme, sanığı “cebir ve tehdit kullanarak silahla konutta yağma” suçundan da 12 yıl hapse mahkum etti. Sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını, suç işlemedeki ısrarlı tutumu, pişmanlık göstermemesini göz önünde bulundurarak cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem Kabuk ile Feride Genç’in bir süre gönül ilişkisi yaşadığı, olay tarihinde tartıştıkları anlatılmıştı. Kabuk’un genç kadına tokat attığı, maktul yere düşüp kafasını vurunca şal ile boğazını sıkmaya başladığı, genç kadının ’boğuluyorum’ diye bağırdığı, bunun üzerine maktulü yatağa doğru fırlattığı anlatılmıştı. Evde çıkan yangının yatak odasındaki gardırobun önünde başladığı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilemediği kaydedilmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Feride Genç’in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiğinin anlatıldığı iddianamede, Kabuk’un “bir suçu gizlemek veya delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "konutta veya eklentilerinde yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

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