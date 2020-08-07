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Cinayeti böyle savundu! 'Erkekliğime küfür etti'

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Fatih’te bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu kadını silahla vurarak öldürdü. Cinayeti itiraf eden zanlı, öldürdüğü kadının kendisine erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

Cinayeti böyle savundu! 'Erkekliğime küfür etti'

Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.’ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

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"CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklanarak Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Talihsiz kadının cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İHA

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