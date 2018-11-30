Cinayetin ardından Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandılar

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında tartıştıkları Oğuzhan Tatar'ı öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle sınır kapısında yakalandı.

Olay, 11 Kasım günü Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Oğuzhan Tatar (29), Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iddialara göre şüphelilerden biri üzerindeki tabancayla Oğuzhan Tatar'a ateş etti. Kaçmaya çalışan ancak ağır yaralanan Oğuzhan Tatar, olay yerinden yaklaşık 80 metre uzaklıktaki bahçede ölü bulundu.

Ö.C.B. olayın hemen ardından emniyete gelerek teslim oldu. Ö.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçan T.T. ve S.Ç. için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

2 şüphelinin Gürcistan'a kaçacağını belirleyen polis ekipleri T.T. ve S.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. T.T. ve S.Ç. Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonla gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlikler çıkan şüpheliler emniyete götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

