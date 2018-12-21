CİNAYETTEN ARANAN BAHRİ ÖRNEK YAKALANDI

-CİNAYETİ ADAMI ÜSTLENDİ, POLİSİN DİKKATİ GERÇEK KATİLİ YAKALATTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Cinayetten aranan eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek gözaltına alındı.

Kendisinin yerine adamı teslim oldu, polis günler sonra güvenlik kameralarından cinayeti işleyenin Örnek olduğunu belirledi.

Zeytinburnu'nda 10 Ağustos'ta bazı minibüsçülerle eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya döndü. Bu sırada olay yerinden geçen Suriye uyruklu Mohammad Sharaf hayatını kaybetti. Örnek, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

CİNAYETİ AYRINTILARIYLA İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bir kişi cinayetle ilgisi olduğunu belirterek polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf edip suçu üstlenen kişinin saldırı günü giydiği elbiseleri güvenlik kameralarından da görüldüğünün doğrulanmasıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.