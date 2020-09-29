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Çin’de 25 çocuğu zehirleyen anaokulu öğretmenine idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çin’in Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda 25 çocuğu sodyum nitratla zehirleyerek 1 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan anaokulu öğretmeni Wang Yun idam cezasına çarptırıldı.Çin’in Henan eyaletinde Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda öğretmenlik yapan Wang Yun, biri hayatını kaybeden 25 çocuğu zehirlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Çin’in Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda 25 çocuğu sodyum nitratla zehirleyerek 1 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan anaokulu öğretmeni Wang Yun idam cezasına çarptırıldı.
Çin’in Henan eyaletinde Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda öğretmenlik yapan Wang Yun, biri hayatını kaybeden 25 çocuğu zehirlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Jiaozuo Mahkemesi tarafından dün verilen kararda Wang, idam cezasına mahkum edildi. Mahkeme kararında, öğretmenin davranışları “tehlikeli” ve “rezil” olarak tanımlanarak, “Yun kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmalı” ifadeleri yer aldı. Mahkeme Wang Yun’un yaşanan olaydan önce anaokulundaki diğer öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi hakkında tartıştığını belirtti. Öğretmen, tartıştığı diğer öğretmenlerin sorumluluğundaki öğrencilerin yulaf yemeğine 27 mart 2019’da internet üzerinden kendi temin ettiği sodyum nitrat maddesini karıştırarak 25 çocuğun zehirlenerek 1’inin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri yaptığı açıklamada, sodyum nitrat maddesinin besin koruyucularda, gübrelerde, hatta patlayıcı maddelerde ve ateşli silah mühimmatlarında kullanılan zehirli ve kanserojen bir madde olduğuna değinerek fazla miktarda maruz kalındığında insan vücudunun oksijen emilimini engelleyebileceğini ifade etti.
Wang Yun, 2017 yılında eşi Feng ile tartışmasını ardından, Feng’e ait bardağa sodyum nitrat koyarak zehirlemeye çalışmasının ardından yakalanmıştı.

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