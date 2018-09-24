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Çin'de Ay Çöreği Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

Ay Çöreği Bayramı hasat mevsiminin bitişini simgeliyor - Çinli aileler, bayramda bir araya gelerek özel hazırlanan ay çöreği tatlılarını tadıyor

PEKİN (AA) - Çin'de "Sonbahar Bayramı (Congçiucie)" olarak da adlandırılan "Ay Çöreği Bayramı (Yüebingcie)" kutlanıyor.

Başkent Pekin sakinleri, güzel havanın da etkisiyle Ay Çöreği Bayramı'nı kutlamak için park ve meydanlara akın etti.

Çinlilerin geleneksel Ay Takvimi'ne göre, 8'inci ayın 15'inde kutlanan Ay Çöreği Bayramı, hasat mevsiminin bitişini simgeliyor.

Bu tarihte Ay da dolunay halini alıyor.

Ülkedeki inanışa göre, dolunay ile ay çöreği, birliğin, bütünlüğün ve huzurun sembolü olarak kabul ediliyor. Aileler, bu bayramda bir araya gelerek özel olarak hazırlanan ay çöreği tatlılarını tadıyor.

Bayramın vazgeçilmesi kabul edilen ve genellikle dolunaya benzesin diye yuvarlak hazırlanan ay çörekleri, bölgelere göre değişen farklı malzemelerle hazırlanıyor.

Üç günlük bayram tatilini Pekin'de geçirenlerden Yao Yüen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile fertleriyle bir araya geleceğini ve ay çöreğinin yanı sıra çeşitli et yemekleri yiyeceklerini söyledi.

Pekin sakinlerinden Çao Huişing de bayram tatilinin kısa olması nedeniyle memleketi Hınan’a gidemeyeceğini dile getirdi. Anne babasından uzak olduğu için bayramı buruk geçireceklerini belirten Çao, memleketine gitmek için Bahar Bayramı’nı bekleyeceğini kaydetti.

Bayram nedeniyle Pekin'de güvenlik önlemleri artırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ay çöreği bayramı çin

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