HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çin'de Covid-19 kısıtlamaları: 'Hükümet ölmemizi mi istiyor?'

Çin'de Covid-19 kısıtlamaları: 'Hükümet ölmemizi mi istiyor?'

12.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ç﻿in'de Covid-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Nisan ayında Şanghay'da alınan karantina önlemlerinin ardından ülkede en az 30 farklı bölgede yeniden milyonlarca kişiye evde kalma talimatları veriliyor, halk gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kıtlık yaşandığını söylüyor.

Çin'de Covid-19 kısıtlamaları: 'Hükümet ölmemizi mi istiyor?'

Çin'de Covid-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Nisan'da Şanghay'da ve Temmuz'da Vuhan'da alınan karantina önlemlerinin ardından ülkede en az 30 farklı bölgede yeniden milyonlarca kişiye evde kalma talimatları veriliyor. Halk, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişemediklerini söylüyor.

Çin hükümeti, ülkede bugün 949 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer hem sıfır Covid politikasını uygulamak hem de E﻿kim ayında yapılacak Çin Komünist Partisi Kongresi öncesinde virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için çalıştıklarını ifade ediyor.

F﻿akat kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde yaşayanlar itiraz ediyor, uzmanlar ise sıfır Covid politikasının ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söylüyor.

Sincan bölgesinde Han, Kazak ve Uygurların yaşadığı İli Kazak Özerk İli'nde bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çaresiz bir durumda olduklarını söyleyen halk, sosyal medya aracılığıyla yardım istiyor.

'Un, pirinç ve yumurtamız kalmadı'

Bölgede yaşayan bir kişi, "15 gün oldu. Un, pirinç ve yumurtamız kalmadı. Sütümüz zaten birkaç gün önce bitmişti" diyor.

Başka bir videoda ise U﻿ygur bir adam çocuklarının üç gündür yemek yemediğini söylüyor.

Bölgenin başkenti Yining'de yaşayan 300 kişi için acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talep eden bir belge internette paylaşılıyor.

B﻿ölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:

"Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."

Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bir raporunda Çin hükümetini Sincan'da bulunan Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı "ciddi insan hakları ihlalleri" ile suçlamıştı.

'Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor, yoksa ölmemizi mi istiyor?'

Ü﻿lkede kısıtlama uygulayan şehirlerin sayısı giderek artıyor.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde Ç﻿in'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang şehrinde 500 bin kişiyi kapsayan bir bölgede aniden sokağa çıkma yasağı ilan etti.

G﻿uardian'da yer alan habere göre insanların evlerinden çıkmasını engellemek için binalardaki ışıklar söndürüldü.

Guiyang'daki durumu anlatan bir kişi, "İnternetten alışveriş yapamıyoruz çünkü eve servis yapmıyorlar. Süpermarketler zaten kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor, yoksa ölmemizi mi istiyor?" sözlerini kullandı.

D﻿iğer taraftan Siçuan eyaletinde bulunan Çengdu kentinde 21 milyon kişinin şehirden çıkışı engellendi.

B﻿ugün Çin medyasında yer alan haberlere göre ise Pekin'de eğitim yılının başlamasıyla birlikte üniversite kampüslerinde vaka sayıları artıyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Çin'de pandeminin başından bu yana Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı yalnızca 15 bin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Emmy Ödüllerine yine Succesion ve Ted Lasso damgası2022 Emmy Ödüllerine yine Succesion ve Ted Lasso damgası
Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yoldaYeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda
Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdırKaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.