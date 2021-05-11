Çin'de doğum oranı azalıyor, nüfus yapısı değişiyor

Ning'e göre, doğum oranındaki azalma, Çin'deki sosyal ve ekonomik gelişmelerin sonucu.

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe, geçen yıl ülkede 12 milyon bebeğin doğduğunu söylüyor ve sadece 4 yıl önce 18 milyon doğum olduğu hatırlanırsa bunun nüfus artışında ciddi bir azalma anlamına geldiğine dikkat çekiyor. "Ama yine de büyük bir sayı" diye ekliyor.

Boyutları itibariyle bu sayımlar Çin nüfusu hakkında en kapsamlı bilgileri veriyor ve hükümetin planlamaları açısından büyük önem taşıyor.

2020 yılı sonlarında yapılan sayımda yaklaşık 7 milyon görevli kapı kapı gezerek nüfus verilerini kayda geçirdi.

10 yılda bir yapılan nüfus sayımının sonuçları, Çin hükümeti üzerinde daha fazla çocuk sahibi olmayı teşvik edecek önlemler alma baskısını da artırdı.

Ülkede son 10 senede yıllık ortalama doğum oranı yüzde 0,53 oldu. Oysa bu oran 2000-2010 arasında yüzde 0,57 idi.

Çin hükümeti tarafından bugün yayı** m lanan veriler , nüfusu yaklaşık 1 milyar 410 milyona ulaşan ülkede, doğum oranının son dönemin en düşük düzeyine indiğini gösteriyor.**

Ülkeler geliştikçe doğum oranı eğitim ya da mesleki gelişimin öncelik kazanması gibi sebeplerle düşme eğilimi gösteriyor.

Örneğin komşu ülkeler Japonya ve Güney Kore'de de doğum oranları, hükümetlerin daha çok çocuğu teşvik edecek çeşitli adımlar atmasına rağmen, son yıllarda rekor düşüşler gösterdi.

Güney Kore tarihinde ilk kez geçen yıl ölümlerin sayısı doğumlardan fazla oldu ve bu durum, zaten dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede nüfusla ilgili kaygıları artırdı.

Doğum oranının düşmesi neden kötü?

Doğum oranlarının, giderek nüfusun azalmasının yarattığı en büyük sorun toplumun demografik yapısını bozması.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse daha az genç ve daha çok yaşlısı olan bir topluma doğru gidilmesi.

Bu da yaşlanan nüfusun bakımının sağlanması için yeterince genç iş gücü olmaması anlamına geliyor.

Aynı zamanda sayısı ve oranı artan yaşlıların sağlık ve bakım masraflarının artmasının da kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde bu bütün bir ekonomik sosyal sistemin yeniden organizasyonunu gerektirebilir.

Bu aslında sadece Çin'e özgü bir eğilim değil ama dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke olması bakımından önemi büyük.