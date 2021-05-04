HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de gişelere çarpan aracın havada takla attığı anlar kamerada

Çin’de gişelere çarpan aracın havada takla attığı anlar kamerada

04.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Jiangsu eyaletinde otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarpan araç havada takla attı.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Ynagzhou kentinde bir araç otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç havada takla attı.

Kaza anında araçta aynı aileden 4 kişinin bulunduğu ifade edilirken, emniyet kemeri sayesinde araçta bulunanların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, ailenin Henan eyaletinin Xinxiang kentinden Yangzhou’daki evlerine döndükleri öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis tarafından yapılan açıklamada, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ifade edildi. Kaza anı ise gişelerde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısıPlajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı
Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki iki isimAkşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki iki isim
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çin

En Çok Okunan Haberler

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.