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Çin'de ilk kez özel sektör uzaya uydu fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

i-Space şirketi, "SQX-1 Y1" adlı taşıyıcı roketle fırlattığı iki uyduyu yörüngeye ulaştırmayı başardı - Fırlatış, Çin'de özel sektör tarafından üretilen bir roketle yapılan ilk başarılı transfer oldu

PEKİN (AA) - Çin'de ilk kez özel sektörden roket üreticisi bir firma, Dünya yörüngesine uydu fırlatmayı başardı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, merkezi Pekin'de bulunan "i-Space" şirketi, kendi üretimi "SQX-1 Y1" adlı taşıyıcı roketle fırlattığı iki uyduyu Dünya yörüngesine ulaştırmayı başardı.

Siçuan eyaletindeki Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan fırlatış, Çin'de özel sektör tarafından üretilen bir roketle yapılan ilk başarılı transfer oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, fırlatışın, Çin'in ticari uzay sektörü açısından "dönüm noktası" olduğu vurgulanarak, özel sektörün, uzay gücü olmaya çalıştığı dönemde Çin'e gerekli desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

"Landscape" adlı bir başka Çinli özel şirket, geçen yıl ekimde kendi üretimi roketle uzaya uydu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak fırlatış başarısız olmuştu.

Çin'in uzay girişimlerinde son dönemde hızlı bir atılım içinde olduğu dikkat çekiyor. Ülke geçen yıl mayısta, Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti.

İlk kez insanlı uzay görevini 2003'te gerçekleştiren ülke, ABD ve Rusya'dan sonra bunu tamamen kendi teknolojisiyle yapabilen üçüncü ülke olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin i-Space özel şirket SQX-1 Y1 uydu

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