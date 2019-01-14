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Çin'de Kanada vatandaşına idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aldığı 15 yıl hapis cezasına yaptığı temyiz başvurusu idam cezasıyla sonuçlandı

TRENTON (AA) - Çin'de, uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan bir Kanada vatandaşı idama mahkum edildi.

Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki yüksek mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirdi.

Turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunan Schellenberg'in davasını gözden geçiren ve geçen ay savcıların, cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itirazını kabul eden mahkeme, bugünkü duruşmada Kanada vatandaşının hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetti.

Savcılar, "yeni kanıtların, Schellenberg'in organize bir uluslararası uyuşturucu suçuna karıştığını gösterdiğini" savundu.

Ailesi, duruşmadan önce, yeniden yargılanan Schellenberg’in, iki ülke arasında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikte "pazarlık kozu" olmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.

Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kanada mahkeme

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