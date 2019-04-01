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Çin’de orman yangını: 26 itfaiyeci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Çin’in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınına müdahale etmeye çalışan 26 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde cumartesi günü çıkan orman yangını bu sabah büyüdü.

Çin’in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınına müdahale etmeye çalışan 26 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde cumartesi günü çıkan orman yangını bu sabah büyüdü. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında, alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi. Yangına müdahale etmeye çalışan 26 itfaiyeci hayatını kaybederken, yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.

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