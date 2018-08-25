Çin’de otel yangını: 18 ölü

PEKİN (AA) - Çin’de bir otelde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı Songbei bölgesindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın mahalline sevk edilen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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