6 ay sonra kapılarını açıyor!

Koronavirüs salgınının ilk merkezi olan Çin, dünyada ABD'den sonra en büyük sinema piyasasına sahip.

Yiyecek ve içecek satışı uzun süredir sektörün gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturduğundan en büyük sıkıntı yaratan önlem bu olacak gibi görünüyor.

Alınan önlemler arasında sinemaya yiyecek ve içecek sokulmaması da var.

Biletler internet üzerinden satılacak ve müşteriler birbirlerinden en az bir metre arayla oturtulacak.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek ve hem seyirciler hem personel sürekli maske takacak.

İşletmecilere sadece yüzde 30 kapasite ile çalışmak ve eskisinin yarısı kadar film göstermek koşuluyla izin veriliyor.

Çin sinemaları Ocak ayında kapatılmış ve bir çoğunun işletmecisi iflas etmişti.

Ülkenin büyük bir kısmı artık salgından arındırılmış sınıflamasına girdiği i çin bunun ulusal çapta bir açılış olması bekleniyor.

Ülkede sinemaların 2019 yılında bir yıllık gişe hasılatı 9 milyar 200 milyon doları bulmuştu.

6 ay sonra yeniden açılan sinemaların gelirlerinin, bir çok sinemanın kapanması, yerli ve Amerikan filmlerinin piyasaya sürülmesinni ertelenmesi ya da internet üzerinden sürülmesi üzerine çıkmaması nedenleriyle de düşmesi bekleniyor.

Bu ayın başlarında Çin'in en büyük sinema zinciri Wanda Film yılın ilk altı ayında büyük zarara uğramış olduğunu bildirmişti.

Ülke çapında 600 sinema salonu bulunan Wanda Film, geçen yılın ilk altı ayında 524 milyon yuan (75 milyon dolar) kar etmişti. Şirket bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 600 milyon yuan (182 milyon dolar) zarar etmiş olduğunu tahmin ediyor.

