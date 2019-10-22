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Çin'de "taşeron katillere" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Bir iş adamının rakibini öldürmek için kiralık katil tutmasının ardından oluşan "taşeron kiralık katil zinciri"yle ilgili 6 kişi hüküm giydi

Çin'in Guangşi eyaletinde oluşan "taşeron kiralık katil zinciri"iyle ilgili 6 kişi, hapisle cezalandırıldı.

BBC'nin haberine göre, 2013'te Tan Youhui isimli iş adamının rakibini öldürmek için tuttuğu kiralık katilin işi bir başka kiralık katile sevk etmesinin ardından sırasıyla 5 kişiye devredilen "adam öldürme girişimi"nde dava sonuca bağlandı.

5 kiralık katil ve iş adamı adam öldürmeye teşebbüs suçundan mahkum oldu.

İş adamı 5 yıl, kiralık katiller de ilki en yüksek olmak üzere 3 yıl 6 ay ila 2 yıl 7 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Plan, son kiralık katilin, kurban adayına "sahte bir ölüm" teklifinde bulunmasının ardından suya düşmüştü.

İş adamının 282 bin dolar ücret karşılığında ilk kiralık katili tuttuğu, periyodik olarak düşen ücretin sonucunda görevi devralan 5. kiralık katilin de kurban adayıyla buluşup sahte ölüm planlaması sonucu olayın ortaya çıktığı belirtildi.

2013'te gerçekleşen olayın ardından açılan ilk davada 6 sanık da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

2016'da açılan ikinci dava ise tüm sanıkların mahkumiyetiyle sona ermiş oldu.

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çin kiralık katil

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