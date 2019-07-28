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Çin’deki heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çin’deki heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

PEKİN (AA) - Çin'in Guicou eyaletinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Guicou eyaletine bağlı Liupanşui kentinin Şuiçıng ilçesinde 23 Temmuz'da gerçekleşen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 15 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede hafta başında meydana gelen heyelanda 23 evden 21'i yıkılmıştı.

Heyelanın ardından yapılan çalışmalarda, 23 evde 77 kişinin ikamet ettiği, 8 kişinin de çalışma veya ziyaret amaçlı bölgede bulunduğu tespit edilmişti.

Heyelan sırasında toplam 85 kişiden 23'ünün dışarıda olduğu kaydedilmişti. Diğer yandan heyelanın ardından yaralanan 11 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürüyor.

Çin'de haziran ve temmuz ayları sel sezonu olarak adlandırılıyor. Yılın bu döneminde özellikle ülkenin güneyinde etkili olan sağanak, heyelan ve sel gibi doğa olaylarını tetikleyebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin guicou heyelan

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