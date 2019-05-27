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Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'li ve Tayvanlı yetkililerin görüşmesi) Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz" - "ABD’yi bir kez daha 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, "Tayvan Dışişleri Bakanı" David Lee ile görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

Sözcü Lu, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında birçok defa "'Tek Çin' ilkesinin Çin-ABD ikili ilişkilerinin temeli olduğunu" söylediklerini hatırlattı, ABD hükümetinin herhangi bir bahaneyle Tayvan tarafıyla resmi temaslar kurmasına kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Lu, Bolton’ın hafta sonu "Tayvan Dışişleri Bakanı" Lee ile ABD’de görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lu, ayrıca, herhangi bir şekilde "Bir Çin, Bir Tayvan" şeklinde "iki Çin" oluşturacak teşebbüslere de karşı çıktıklarını belirterek, "ABD’yi bir kez daha 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD’nin Tayvan ile temaslarına son vermesi ve mevcut ilişkileri artırmaması çağrısında bulunan Lu, iki ülkenin ikili ve bölgesel iş birliği alanlarını etkilememesi için Beyaz Saray’ın Tayvan meselesini uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

Tayvan basını, cumartesi günü, "Tayvan Dışişleri Bakanı" David Lee’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştüğünü duyurmuştu.

Washington yönetimi, geçen hafta Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi göndermiş, Pekin yönetimi duruma tepki göstermişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Tayvan

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