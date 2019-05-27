Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, "Tayvan Dışişleri Bakanı" David Lee ile görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

Sözcü Lu, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında birçok defa "'Tek Çin' ilkesinin Çin-ABD ikili ilişkilerinin temeli olduğunu" söylediklerini hatırlattı, ABD hükümetinin herhangi bir bahaneyle Tayvan tarafıyla resmi temaslar kurmasına kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Lu, Bolton’ın hafta sonu "Tayvan Dışişleri Bakanı" Lee ile ABD’de görüşmesine ilişkin, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lu, ayrıca, herhangi bir şekilde "Bir Çin, Bir Tayvan" şeklinde "iki Çin" oluşturacak teşebbüslere de karşı çıktıklarını belirterek, "ABD’yi bir kez daha 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD’nin Tayvan ile temaslarına son vermesi ve mevcut ilişkileri artırmaması çağrısında bulunan Lu, iki ülkenin ikili ve bölgesel iş birliği alanlarını etkilememesi için Beyaz Saray’ın Tayvan meselesini uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi.