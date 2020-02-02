HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı

Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2020 20:56 | Son Güncelleme

Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı

PARİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya geldi.

Fransız basınındaki haberlere göre Vuhan'dan hareket eden uçak yerel saatle 14.30 civarında ülkenin güneyindeki Istres Askeri Havalimanı'na indi.

Uçakta Belçika, İsveç, Hollanda vatandaşları ve 65'i de Fransız olmak üzere 250 kişi bulunuyor.

Fransızlar, tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, diğer kişiler ise başka bir tesiste karantina altında tutulacak.

- İlk uçak, cuma günü gelmişti

Fransa'nın Vuhan'dan tahliye ettiği 250 Fransız'ı taşıyan ilk uçak, cuma ülkeye gelmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün Avrupa'da yayılması nedeniyle Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'dan AB Sağlık Bakanları toplantısı düzenlenmesini talep ettiğini belirtmişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldüKoronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme: Hastalarda iyileşme görüldü

Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü

İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e yükseldi! Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.