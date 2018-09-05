Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu bünyesindeki Show TV, Habertürk TV, habertürk.com.tr ve Bloomberg TV'de başlayan işten çıkarmalar devam ederken bir 'tenkisat' sinyali de Demirören Medya Grubu'ndan geldi.
Medyaradar'da yer alan habere göre, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne katılması nedeniyle bugün saat 19.00'da yapılması kararlaştırılan İcra Kurulu toplantısında Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tarafından hazırlanan tasarruf listeleri masaya yatırılacak.
Sunulacak tasarruf listeleri doğrultusunda Demirören Medya Grubu'nda da geniş çaplı bir işten çıkarma hamlesinin başlaması bekleniyor.
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