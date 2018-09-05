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Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:59 | Son Güncelleme

Ciner Medya Grubu'nun ekonomik kriz nedeniyle aldığı işten çıkarma kararının ardından Demirören Medya Grubu'nun da aynı kararı aldığı öğrenildi.

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu bünyesindeki Show TV, Habertürk TV, habertürk.com.tr ve Bloomberg TV'de başlayan işten çıkarmalar devam ederken bir 'tenkisat' sinyali de Demirören Medya Grubu'ndan geldi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne katılması nedeniyle bugün saat 19.00'da yapılması kararlaştırılan İcra Kurulu toplantısında Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tarafından hazırlanan tasarruf listeleri masaya yatırılacak.

GENİŞ ÇAPLI İŞTEN ÇIKARMA HAMLESİ BAŞLAYACAK

Sunulacak tasarruf listeleri doğrultusunda Demirören Medya Grubu'nda da geniş çaplı bir işten çıkarma hamlesinin başlaması bekleniyor.

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Ciner Medya Grubu Demirören Medya Grubu tenkisat işten çıkarma

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