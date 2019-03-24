HABER

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD’den Gaziantep’e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

ABD’den Gaziantep’e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çingene kızını görmek için Zeugma Müzesini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti.
ABD’den Gaziantep’e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
ABD’den Türkiye’ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları geldikten sonra eser tamamlanmıştı. Eserleri yerinde görmek ve bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler müzeye adeta akın etti. Müzenin ikinci katında sergilenen 12 eseri yakından görme imkanına sahip olan ziyaretçiler, fotoğraf çekti, rehberlerden eserlere ilişkin bilgi aldı. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre müzeyi 3 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.
Ziyaretçiler Amerika’dan getirilen Çingene Kızı mozaiğini görmeye geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini belirtti.

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

Çingene Kızı mozaiğini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var
Uzman psikologtan her cuma namazı öncesi cemaate, "babalık eğitimi"Uzman psikologtan her cuma namazı öncesi cemaate, "babalık eğitimi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.