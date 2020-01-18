Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları tarafından protesto edildi.

Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları çatısı altında bir araya gelen STK'ler, İl Özel İdaresi binası önünde toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Saltuk Buğrahan Vakfı üyesi Seyfullah Kaşgarlı, Doğu Türkistan'ın yalnız ve sahipsiz olmadığını belirtti. Doğu Türkistan'da yaşananları herkese duyurmak istediklerini aktaran Kaşgarlı, "Kızıl Çin mezalimine karşı tek bedende birleşen yüzlerce ruhun kuvvetinden cesaret alarak diyorum ki 4 bin 500 metre uzakta olan vatanımız Doğu Türkistan yalnız ve sahipsiz değildir. Biz Müslüman Türk'üz. Tarih ve Çin Setti şahittir ki Türk esir olmaz, Türk ezansız olmaz. Türk bayraksız, Kur'an'sız olmaz ve yine olmayacaktır." dedi.

Yürüyüşe katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise bağımsızlık mücadelesinin sembol olduğu Kahramanmaraş'ın, Çin'in zulmüne uğrayan 35 milyon Doğu Türkistanlıyı unutmadığını söyledi.