HABER
  4. Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kahramanmaraş'ta protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları tarafından protesto edildi.

Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları çatısı altında bir araya gelen STK'ler, İl Özel İdaresi binası önünde toplanarak Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Saltuk Buğrahan Vakfı üyesi Seyfullah Kaşgarlı, Doğu Türkistan'ın yalnız ve sahipsiz olmadığını belirtti. Doğu Türkistan'da yaşananları herkese duyurmak istediklerini aktaran Kaşgarlı, "Kızıl Çin mezalimine karşı tek bedende birleşen yüzlerce ruhun kuvvetinden cesaret alarak diyorum ki 4 bin 500 metre uzakta olan vatanımız Doğu Türkistan yalnız ve sahipsiz değildir. Biz Müslüman Türk'üz. Tarih ve Çin Setti şahittir ki Türk esir olmaz, Türk ezansız olmaz. Türk bayraksız, Kur'an'sız olmaz ve yine olmayacaktır." dedi.

Yürüyüşe katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise bağımsızlık mücadelesinin sembol olduğu Kahramanmaraş'ın, Çin'in zulmüne uğrayan 35 milyon Doğu Türkistanlıyı unutmadığını söyledi.

Doğu Türkistan'ın, insanlığın ve tarihin yazmadığı bir zulümle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tümtürk, şöyle konuştu:

"Ben bu zulmü anlatmakta ve ifade etmekte zorluk çekiyorum. Doğu Türkistan'da Müslüman Türk milletinin ne dini, ne imanı, ne canı, ne malı, ne de ırzı namusu hiçbir şeyi kalmadı. Bugün Türk milletinin ilk var olduğu coğrafya, Türk isminin taşla yazıldığı coğrafya, Türk milletinin İslam ile şereflendiği coğrafya, bugün yerle bir edilerek adeta tarihin karanlıklarına gömülmektedir."

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası etkinlik sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştıTatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı
Üvey ağabeyini tüfekle öldürdüÜvey ağabeyini tüfekle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan STK yürüyüş Zulüm

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste panik anları! Dumanlar yükseldi

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.