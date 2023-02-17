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  4. Çinli arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla Türkiye’den ayrıldı! Vedalaşırken duygusal anlar yaşandı

Çinli arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla Türkiye’den ayrıldı! Vedalaşırken duygusal anlar yaşandı

17.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından afet bölgelerinde yabancı arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuştu. 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında deprem bölgelerinde görevlerini tamamlayan ekipler tek tek ülkelerine dönmeye başladı. Çinli arama kurtarma ekibinin vedasındaki duygusal anlar herkesi hüzünlendirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede kabus dolu günlerin yaşanmasına neden oldu. 10 ili kapsayan afet bölgelerinde binalar yerle bir olurken depremzedeler zor şartlarda hem kendilerinin hem de yakınlarının canlarını kurtarmaya çalıştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

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Depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyadan afet bölgesine arama-kurtarma ve sağlık ekipleri geldi. Yabancı arama kurtarma ekipleri bölgedeki gönüllülerle koordineli bir şekilde hareket ederek pek çok kişinin hayatını kurtarmayı başardı. Görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönen yabancı ekiplerden Çinli arama-kurtarma üyesinin vedalaştığı anlar herkesi duygulandırdı. Kucaklaşarak veda eden Çinli görevlisi ve Türk vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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