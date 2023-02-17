Çinli arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla Türkiye’den ayrıldı! Vedalaşırken duygusal anlar yaşandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede kabus dolu günlerin yaşanmasına neden oldu. 10 ili kapsayan afet bölgelerinde binalar yerle bir olurken depremzedeler zor şartlarda hem kendilerinin hem de yakınlarının canlarını kurtarmaya çalıştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyadan afet bölgesine arama-kurtarma ve sağlık ekipleri geldi. Yabancı arama kurtarma ekipleri bölgedeki gönüllülerle koordineli bir şekilde hareket ederek pek çok kişinin hayatını kurtarmayı başardı. Görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönen yabancı ekiplerden Çinli arama-kurtarma üyesinin vedalaştığı anlar herkesi duygulandırdı. Kucaklaşarak veda eden Çinli görevlisi ve Türk vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.