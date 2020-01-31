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Çinli çocuğa mevsimsel grip tanısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesine başvuran Çinli çocuğa mevsimsel grip tanısı konulduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesine başvuran Çinli çocuğa mevsimsel grip tanısı konulduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada, "Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin tanı” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

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