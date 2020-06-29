HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çinli şirket: İnsanlara yapılan koronavirüs aşı testleri başarılı oldu

Çinli şirket: İnsanlara yapılan koronavirüs aşı testleri başarılı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Yeni koronavirüse karşı aşı geliştiren China National Biotec Group (CNBG), aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiğini duyurdu.

Çinli şirket: İnsanlara yapılan koronavirüs aşı testleri başarılı oldu

Rus basınında yer alan habere göre, yeni koronavirüse karşı aşı geliştiren CNBG şirketi, aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiğini belirtti.

Test edilen iki ayrı aşı adayının olumlu sonuç gösterdiği ifade edilen açıklamada, ön bilgilere göre CNBG’nin Pekin biriminde üretilen aşı adayının test edildiği 1.120 sağlıklı kişinin tümünde güvenli bir şekilde Kovid-19 antikorlarının üretilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Aynı şirketin Wuhan kentindeki biriminde de aşı testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

CNBG, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) aşı testlerinin son aşamasına geçilmesi için izin alındığını da açıkladı, ancak bunun tam olarak hangi aşı olduğu konusunda net bilgi vermedi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya göre merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş aşı adayı, bu şirketi ABD merkezli Moderna’nın ürettiği aşı adayı takip ediyor.

Söz konusu aşıların klinik testlerinin ikinci ve üçüncü aşamasına geçilebileceği ifade ediliyor. Dünyada toplam test edilen yaklaşık 200 aşı adayı arasından 15’i insanlarda test edilme aşamasında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildiÜlkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Koronavirüs nedeniyle Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ölü sayısı yükseliyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ölü sayısı yükseliyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz belediye başkanı seçildi

Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz belediye başkanı seçildi

Mısır'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mısır'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yerel seçimlerde ağır darbe

Macron'a yerel seçimlerde ağır darbe

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımına tepki yağdı! Silmek zorunda kaldı

Trump'ın paylaşımına tepki yağdı! Silmek zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.