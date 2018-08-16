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Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Çinli Youtuber Qi Huahua, heykel makyaj tekniği kullanarak hazırladığı video sayesinde dünyada tanınan biri haline geldi.

Videoyu ve Huahua'yı bu denli ünlü yapansa makyajla gelen değişim oldu. İşte izleyenlerin ağızlarını açık bırakan o kareler...

Qi Huahua'nın değişimi şoke ediyor

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Çinli kadınlar son zamanlarda sosyal medya platfomlarından paylaştıkları videolarla inanılmaz dönüşümlerini gözler önüne seriyor.
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Fondöten, allık ya da rimelle yapılan makyajı ileriye götürüp, protez burun bile takan Çinli kadınlar sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanıyor.
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Heykel makyaj tekniğini uygulayan Çinli YouTuber makyajla yüzünü tamamen değiştirdi. Makyajı için onlarca ürün kullanan hatta protez burun bile takan, Huahua videonun sonunda aynı kişi olduğunu kanıtlamak için makyajını çıkardı.
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Çinli kadının videosu milyonlara ulaşarak sosyal medyada trend oldu.
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İşte kare kare büyük değişim...
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