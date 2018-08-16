Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Videoyu ve Huahua'yı bu denli ünlü yapansa makyajla gelen değişim oldu. İşte izleyenlerin ağızlarını açık bırakan o kareler...
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