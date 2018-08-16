Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Videoyu ve Huahua'yı bu denli ünlü yapansa makyajla gelen değişim oldu. İşte izleyenlerin ağızlarını açık bırakan o kareler...

Qi Huahua'nın değişimi şoke ediyor

1 / 42 Çinli kadınlar son zamanlarda sosyal medya platfomlarından paylaştıkları videolarla inanılmaz dönüşümlerini gözler önüne seriyor.

2 / 42 Fondöten, allık ya da rimelle yapılan makyajı ileriye götürüp, protez burun bile takan Çinli kadınlar sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanıyor.

3 / 42 Heykel makyaj tekniğini uygulayan Çinli YouTuber makyajla yüzünü tamamen değiştirdi. Makyajı için onlarca ürün kullanan hatta protez burun bile takan, Huahua videonun sonunda aynı kişi olduğunu kanıtlamak için makyajını çıkardı.

4 / 42 Çinli kadının videosu milyonlara ulaşarak sosyal medyada trend oldu.

5 / 42 İşte kare kare büyük değişim...

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