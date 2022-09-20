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Cinsel gücü artırır, gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir... ORAC nedir, hangi besinlerde bulunur?

20.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç ve dinç kalmak çoğu kişinin en büyük hayallerinden biridir. Doğada bulunan besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde bunları gerçekleştirebilir. Özellikle yaşlanmayı azaltmada önemli bir yer kaplayan ORAC ve bulunduğu besinler cinsel gücü artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki, ORAC nedir ve hangi besinlerde bulunur?

Cinsel gücü artırır, gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir... ORAC nedir, hangi besinlerde bulunur?

Yaşlanmanın önüne geçmemiz imkânsız olsa da bazı durumlarda dikkat ettiğimizde bu durumu yavaşlatabildiğimizi görebiliyoruz. Bu konuda 3 önemli etken vardır. Serbest radikaller, hormonların azalması ve sağlıksız yaşam. Bu faktörlere dikkat edilerek uzun bir yaşam sürülebilir. Bu durum yaşlandıktan sonra değil, gençlikle beraber dikkat edilerek uygulanmaya başlanması gerekir.

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Diyetisyen Gülçin Işık, yaşlanmayı azaltmada önemli bir yer kaplayan ORAC ve bulunduğu besinler hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

ORAC NEDEN ÖNEMLİ?

Serbest radikallerle mücadelede ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) yaşlanmayı azaltmada önemli bir yer kaplar. Yetişkin bir kişide ORAC sayısı en az 3000 kadar olmalıdır. Aşağıda bazı meyvelerin ORAC miktarını verelim:

100 gramda;

  • Böğürtlen: 2036,
  • Brokoli: 890,
  • Çilek: 1540,
  • Erik: 949,
  • Kırmızı biber: 710,
  • Kıvırcık: 1770,
  • Kiraz: 670,
  • Kivi: 602,
  • Patlıcan: 392,
  • Portakal: 750,
  • Üzüm: 446.

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Farklı mevsimlerde farklı besinlerde bu ORAC sayısı değişkenlik gösterip, çeşitli ve renkli beslendiğinizde yaşlanmayı geciktirici bir yaşam tarzını oluşturmuş olacaksınız. Dengeli beslenme ve kişiye uygun egzersiz programlarının yanı sıra, kişide varsa sağlık problemlerinin (hormon gibi) gerekli tedavilerinin de uygulanması gerekir.

Bunların dışında Coenzim Q10, likopen, OPC (kara üzüm çekirdeği extreti), sistein (aminoasit) gibi öğeler de anti-aging için faydalı görülmektedir.

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İnsan vücudunda her saniye 270.000 hücre ölür ve yerine yenisi doğar. Beyin hücreleri bu duruma dahil değildir. Yeni doğacak hücrelerin sağlıklı ve yeterli olabilmesi için gerekli şartların oluşturulması gerekir.

Bedeninize dikkat ettiğinizde, bu tarz anti-aging programları uyguladığınızda neler olur?

  • Hafıza güçlenmesi,
  • Uyku bozukluklarının giderilmesi,
  • Metabolizmanın desteklenmesi,
  • Kas kitlesinin artması, yağ kitlesinin azalması,
  • Cinsel gücün kazanılması,
  • Egzersiz kapasitesinin kazanılması ve fiziksel aktiviteyi artırma,
  • Ruhsal durumun güçlenmesi,
  • Vücuttaki LDL ve Kolesterol seviyesinin düşüp, HDL seviyesinin yükselmesi,
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesi,
  • Kemik mineral yoğunluğunun artırılması,
  • Cildin canlanması gibi özellikler korunur, hatta geri kazanılabilir.
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Bilinmesi gerekenler…

Zencefil, yeşil çay, kakao gibi besinler hücre yaşlanmasına karşı direnci artırmada faydalıdır.

Taze sebze ve meyve miktarı ORAC değerini artırmak için gereklidir.

Omega-3 miktarı artırılmalıdır.

İşlenmiş yiyecekler diyetten uzaklaştırılmalıdır.

Su tüketimi ihmal edilmemelidir.


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Cinsellik
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