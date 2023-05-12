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Cinsel içerikli haplardan video kayıt cihazına... 2 ilde fuhuş operasyonu! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi

12.05.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası Muğla ve Denizli'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda video kayıt cihazından cinsel içerikli haplara değin çok sayıda nesne ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla ve Denizli’de fuhuş operayonun düğmesine bastı. 2 ildeki masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında ikaz cihazı gibi nesneler yer aldı.

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8 KİŞİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 ay süren çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesi ve Denizli ilinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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VİDEO KAYIT CİHAZLARI, İKAZ CİHAZI, CİNSEL HAPLAR...

Yapılan operasyonda, 12 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 TL nakit para, yazar kasa cihazı, diz üstü bilgisayar, tablet, 3 adet video kayıt cihazı, 9 adet hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

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Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş masaj salonu

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