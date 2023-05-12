Cinsel içerikli haplardan video kayıt cihazına... 2 ilde fuhuş operasyonu! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla ve Denizli’de fuhuş operayonun düğmesine bastı. 2 ildeki masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında ikaz cihazı gibi nesneler yer aldı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 ay süren çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesi ve Denizli ilinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

VİDEO KAYIT CİHAZLARI, İKAZ CİHAZI, CİNSEL HAPLAR...

Yapılan operasyonda, 12 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 TL nakit para, yazar kasa cihazı, diz üstü bilgisayar, tablet, 3 adet video kayıt cihazı, 9 adet hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

(İHA)

