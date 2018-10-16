HABER

Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A.

Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A. (32), gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, internetten, cinsel içerikli görüntü ile fotoğraf paylaştığı öne sürülen maden işçisi C.A.'nın adresini tespit etti. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla C.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapan ekipler, cep telefonu ile bilgisayara el koydu. Bilgisayarda ve telefonda yapılan incelemede, çocuk istismarını da içeren çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. C.A'nın, ifadesinde, video ve fotoğrafları internet üzerinden üye olduğu gruplarda paylaştığını itiraf ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...
Kendi kazdıkları çukurda yakalandılar!Kendi kazdıkları çukurda yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.