Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, sosyal paylaşım sitelerinde üye olduğu gruplarda, çocuk istismarını da içeren cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf paylaşan maden işçisi C.A. (32), gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, internetten, cinsel içerikli görüntü ile fotoğraf paylaştığı öne sürülen maden işçisi C.A.'nın adresini tespit etti. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla C.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapan ekipler, cep telefonu ile bilgisayara el koydu. Bilgisayarda ve telefonda yapılan incelemede, çocuk istismarını da içeren çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. C.A'nın, ifadesinde, video ve fotoğrafları internet üzerinden üye olduğu gruplarda paylaştığını itiraf ettiği öğrenildi.

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