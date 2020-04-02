Cinsel içerikli sitelere talep zirvede! Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu

Bazı insanlar, evlerinde online fitness uzmanlarıyla egzersizler yapıyorken bazı insanlarsa vakit geçirmek için aynı evde karantinada oldukları kişilerle oyunlar oynuyor. Fakat İngiltere’de binlerce insansa karantina günlerinde vakit geçirmek için pornografik ve yetişkinlere yönelik içeriklere yöneliyor. Fiziksel etkileşimin kısıtlanması gereken bu günlerde OnlyFans gibi yetişkin içerik sitelerine abonelikler de artıyor.
Yetişkin sitelerine olan talep bu sıralar her zamankinden çok daha fazla olmasına rağmen, içerik sağlayıcıların izolasyon hakkına yönelik saygıda önemli derecede eksiklik var.
Yetişkinler için içerik üreten Elysia Nicole, seks işçilerinin herhangi bir endüstri çalışanından çok daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ediyor. İngiltere’deki binlerce seks işçisinden biri olan Elysia, online kamera ile çalışıyor ve OnlyFans aboneleri için içerik üretiyor. Elysia Nicole’ün açıklamasına göre insanlar, onu herhangi bir meslek sahibi gibi görmüyor.
2018’de moda fotoğrafçısı olarak çalışan Elysia, işini kaybettikten sonra yetişkinler için içerik üretmeye başladı. Bu işe finansal gerekliliklerle başladığını söyleyen Elysia online kamera üzerinden çalışmaya başladı.
Başka hiçbir koşulda kazanamayacağı kadar çok para kazandığı için işini sürdürme kararı aldığını söyleyen Elysia, o dönem içinde bulunduğu koşulları “Yetişme çağında bir oğlum vardı, kiramı ödeyemiyordum ve evimi kaybetmiştim. Bu işin hayatta kalmak için ihtiyacım olan parayı bana sağlayacağını biliyordum.” diyerek anlatıyor.
Emma Rosemurgey, yetişkin içeriklere talep artarken, içerik sağlayıcıların haklarına saygı duyulmamasındaki nedeni sorguluyor. Rosemurgey, yaşadığımız dünyada özellikle kadınların rıza dışı cinsel objeye dönüştürülerek kar edilen bir dünyanın altını çiziyor.
“Sunduğum hizmetler ve sahip olduğum yetenekler için ödeme alıyorum. Bence serbest çalışan herhangi bir işten farklı bir şey yapmıyorum” diyen Elysia pazarlama ve muhasebe gibi faaliyetlerini de kendi başına yürüttüğünü ve vergisini ödediğini söylüyor. Elysia’ya göre insanlar çoğunlukla seks işçilerinin vergi ödemediğini düşünme eğilimindeler. Yaptığı işin tehlikeli yanlarından da söz eden Elysia, bu sektörde sarf edilen çabaların ciddi olduğunu ve bu çabaların ciddiye alınmamasını aşağılayıcı bulduğunu ifade ediyor.
Elysia, seks işçiliğinin tehlikeli boyutlarına dikkat çekerek, kendilerini koruyacak ve temsil edecek bir organizasyonun gerekli olduğunu, bu tür bir organizasyonun seks işçiliğine yönelen şiddeti de azaltacağını ifade etti.
Elysia’ya göre işin en tehlikeli kısmı, sokakta tanışılan ve geçmişleri bilinmeyen müşterilerle iletişim kurmak. Elysia, kimlik doğrulanması yapılabilir online platformlar üzerinden gerçekleşecek buluşmaların daha güvenli olacağını düşünüyor.