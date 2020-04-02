Cinsel içerikli sitelere talep zirvede! Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu

Bazı insanlar, evlerinde online fitness uzmanlarıyla egzersizler yapıyorken bazı insanlarsa vakit geçirmek için aynı evde karantinada oldukları kişilerle oyunlar oynuyor. Fakat İngiltere’de binlerce insansa karantina günlerinde vakit geçirmek için pornografik ve yetişkinlere yönelik içeriklere yöneliyor. Fiziksel etkileşimin kısıtlanması gereken bu günlerde OnlyFans gibi yetişkin içerik sitelerine abonelikler de artıyor.

YETİŞKİN SİTELERE TALEP HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA!

Yetişkin sitelerine olan talep bu sıralar her zamankinden çok daha fazla olmasına rağmen, içerik sağlayıcıların izolasyon hakkına yönelik saygıda önemli derecede eksiklik var.

Yetişkinler için içerik üreten Elysia Nicole, seks işçilerinin herhangi bir endüstri çalışanından çok daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ediyor. İngiltere’deki binlerce seks işçisinden biri olan Elysia, online kamera ile çalışıyor ve OnlyFans aboneleri için içerik üretiyor. Elysia Nicole’ün açıklamasına göre insanlar, onu herhangi bir meslek sahibi gibi görmüyor.

2018’de moda fotoğrafçısı olarak çalışan Elysia, işini kaybettikten sonra yetişkinler için içerik üretmeye başladı. Bu işe finansal gerekliliklerle başladığını söyleyen Elysia online kamera üzerinden çalışmaya başladı.