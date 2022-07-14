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Cinsel ilişki için anlaştı, hayatının şokunu yaşadı! 'Bu yaşananları da kimseye anlatma' tehdidiyle...

14.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 16 yaşındaki M.G.E.’nin verdiği adrese giden 21 yaşındaki Ahmet Eren Ü. zile bastığında Ataberk Güngör ile karşılaştı. Güngör tarafından dövülen, cep telefonu ve 205 lirasını gasp edilen Ahmet Eren Ü. yine Güngör tarafından tehdit edildi. Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalanırken Güngör verdiği ifadede, 'Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım'' dedi. M.G.E. serbest kalırken Ataberk Güngör tutuklandı.

Cinsel ilişki için anlaştı, hayatının şokunu yaşadı! 'Bu yaşananları da kimseye anlatma' tehdidiyle...

Olay, 7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Eren Ü., internetten tanıştığı M.G.E. ile fuhuş için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.’yü kaldığı daireye çağırdı. Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah, Ataberk Güngör açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.’yi zorla evin içine aldı. Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.’yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, “Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur” dedi.

‘KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ EDİYORDU’

Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.’nün ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Ahmet Eren Ü.’den gasbedilen eşyalar ele geçirildi.

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M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör’ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı. Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım” diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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