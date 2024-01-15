Cinsel ilişki sırasında ağrı nedir? Cinsel ilişki sırasında ağrı neden olur?

Birleşme sırasında rahatsız edici bu ağrı, çoğu zaman cinsel isteksizliğe veya cinsellikten kaçınmaya neden olabilmektedir. Yaklaşık 20 milyon kadının sosyal ve cinsel yaşamlarının, genital ağrılar nedeniyle olumsuz etkilendiği görülmektedir. Hastaların % 70’i toplumsal normlar nedeniyle hastaneye başvurmaktan çekinmektedir. Genital bölgede çeşitli nedenlerle görülen ağrılar, bazen bir pamuğun dokunuşu ile bile tetiklenebilmektedir. Üzerinde durulmayan, belirlenemeyen ve bu nedenle tespit edilemeyen bir sorun hâlini alan genital ağrılar, cinsel hayatı neredeyse sonlandırdığı için bilhassa kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilmektedir.

Cinsel ilişki sırasında ağrı nedir?

Cinsel ilişki sırasında çekilen ağrı; birleşme anında acı, ağrı, batma ve yanma gibi bireyi rahatsız eden semptomların bütününe verilen addır. Cinsel ilişki esnasında ağrı yaşama sorununa ise tıpta ağrılı cinsel ilişki veya disparoni adı verilir. Cinsel ilişkide yaşanan ağrı sorunu, insan sağlığı açısından hâlâ üzerinde fazla düşünülmeyen konulardan birisidir. Toplumda kişilerin kimi zaman karşı karşıya kaldıkları bu sorun hakkında konuşmaktan çekindiği görülmektedir.

Bu sağlık sorununun sadece bedensel değil, psikolojik ve sosyal sonuçları da vardır. Bilhassa çiftler arasında bu konu sorunlara yol açabilmektedir. Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrı aynı vajinismus gibi bir gebelik problemidir. Bu tür sorunlara yol açan sağlık problemi disparoni olarak bilinmektedir. Bu sorun genellikle kadınları etkilediğinden aynı zamanda partnerleriyle olan cinsel hayatını önemli ölçüde etkiler. Disparoni yüzeysel ve derin olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılır. Yüzeyde oluşan disparonide, birleşme sırasında ağrı hissi yaşanır. Derin disparonide ise cinsel birleşme ilerledikçe kasık ağrısı ya da karın ağrısı yaşanır.

Cinsel ilişki sırasında ağrı neden olur?

Cinsel ilişki sırasında ağrı nedenleri hem psikolojik hem de fizyolojik faktörlere dayanır. Cinsel ilişkide yaşanan ağrıların %30’u psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Yaşanan ağrıların %70’ini ise fiziksel sebepler oluşturur. Cinsel ilişki sırasında ağrı veya acı nedeniyle doktora danışıldığında, hasta yaşadığı sorunları detaylı olarak paylaşmalıdır. Hastanın şikayeti dinlendikten sonra yapılacak dikkatli bir muayene sonrasında ağrıya neden olan nedenler tespit edilebilir.

"Cinsel ilişki sırasında şiddetli kasık ağrısı neden olur?" sorusunun muhtemel cevaplardan bazıları ise şu şekildedir: