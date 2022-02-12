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Cinsel ilişkiden sonra çoğu erkeğin uyumasının altında ilginç bir gerçek var!

12.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki kadın ve erkeklerin birlikte keyif almasıyla unutulmaz bir hal alır. Pek çok erkek cinsel ilişki sonrası genellikle hemen uykuya dalar. Kadınların hiç hoşlanmadığı bir hareket olan erkeklerin uyumasının bilimsel bir nedeni var.

Cinsel ilişkiden sonra çoğu erkeğin uyumasının altında ilginç bir gerçek var!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu uyuya kalır. Kadınların çoğu bu durumu hoş olmayan bir hareket olarak görse de bunun bilimsel bir nedeni var. Bunların hepsi beyindeki kimyasallarla ilgili. İnsanların yüksek çoğunluğu cinsel ilişkiye girmek için yatağa girmeyi tercih eder. Vücut bu durumu uykuyla ilişkilendirebiliyor.

Seks sırasında beyin, kimyasallarının bir karışımını serbest bırakır. Bunlara norepinefrin, serotonin, oksitosin, vazopressin, nitrik oksit (NO) ve hormon prolaktin dahildir.

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Prolaktin, cinsel doyum duygusuyla bağlantılıdır. Cinsel ilişki sırasında olduğu gibi, prolaktin seviyeleri uyku sırasında daha yüksek olma eğilimindedir. Bu hormon ayrıca erkeklerin neden mastürbasyondan sonra değil, birlikte seksten sonra genellikle uykulu hale geldiğini açıklayabilir.

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Bilim adamları neden olduğundan tam olarak emin olmasalar da bir partnerle orgazm olmak, solo orgazmdan dört kat daha fazla prolaktin salgıladığını ortaya çıkardı. Orgazm sırasında salınan oksitosin ve vazopressin de uykuyla ilişkilidir. Onların salınımı sıklıkla vücut saatini düzenleyen hormon olan melatonin salınımının yanında getirir. Yani orgazma ulaşıyorsanız, seksten sonra uyku bastırması gayet normal bir durum.

KADINLAR İÇİN DAHA FARKLI

Araştırmalar, kadınların orgazma ulaşsalar bile uykuya dalma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Cinsel ilişkiye girdikten sonra erkeklerin dinlenmeye ihtiyacı varken, kadınların yarı-uyanık kalma olasılığı daha yüksektir.

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Times of India'nın haberine göre, bunun neden erkekleri kadınlardan daha fazla etkilediğine dair argümanlardan biri, cinsel ilişkiye girmenin kaslarda enerji üreten glikojeni azaltma eğiliminde olmasıdır.

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Kadınlar genellikle erkeklerden daha az kas kütlesine sahiptir, bu da daha sonra kendilerini yorgun hissetme olasılıklarının daha düşük olacağı anlamına gelir.

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