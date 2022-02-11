Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Daha uzun süren cinsel ilişki hayal değil. İki tarafın da sonunda zevkle ayrıldığı bir cinsel birleşme için biraz zaman gerekir. Seksin kısa sürmesinden mustaripseniz, araştırmacılar daha uzun süren seks için neler yapılması gerektiğine dair bir çalışma yaptı.
Daha önce yapılan araştırmalara göre; cinsel ilişki süresi ortalama 7-13 dakika arası sürüyor. Ancak bazı çiftler bu sürenin 30 dakika sürmesini istedikleri için yatak odalarında birbirinden değişik yöntemlere başvuruyor. Seksin daha uzun sürmesini garanti etmek istiyorsanız, uzmanların önerdiği birkaç şeyi deneyebilirsiniz.
Uzun süren cinsel ilişkinin en basit yöntemi prezervatif kullanmaktır. Erken boşalma aşırı duyarlılığın bir sonucu olur. Prezervatif orgazmı geciktirmek için bir engel oluşturur.
Seks terapisti Vanessa Marin, partnerinize daha uzun süre dayanmak istediğinizi söylemenin sürecin önemli bir parçası olabileceğini söylüyor.
Bu yöntem seks veya mastürbasyon yaparken yapılabilir.
Yöntemin amacı, akışı durdurmak ve penisin dinlenmesini sağlamaktır.
Hızlı bir cinsel ilişki yoğun bir uyarım yaratabilir. Bu durumda erken boşalma genelde kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle, partnerinizin üstte olması gibi hareketinizi sınırlayan pozisyonlar, kontrolü kaybetmemeniz için yardımcı olabilir.
Biraz ara verip yavaşlamanıza neden olacağı için cinsel ilişki esnasında pozisyon değişikliği yapabilirsiniz.
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