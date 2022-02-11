Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Daha uzun süren cinsel ilişki hayal değil. İki tarafın da sonunda zevkle ayrıldığı bir cinsel birleşme için biraz zaman gerekir. Seksin kısa sürmesinden mustaripseniz, araştırmacılar daha uzun süren seks için neler yapılması gerektiğine dair bir çalışma yaptı.

Daha önce yapılan araştırmalara göre; cinsel ilişki süresi ortalama 7-13 dakika arası sürüyor. Ancak bazı çiftler bu sürenin 30 dakika sürmesini istedikleri için yatak odalarında birbirinden değişik yöntemlere başvuruyor. Seksin daha uzun sürmesini garanti etmek istiyorsanız, uzmanların önerdiği birkaç şeyi deneyebilirsiniz.

PREZERVATİF KULLANIN

Uzun süren cinsel ilişkinin en basit yöntemi prezervatif kullanmaktır. Erken boşalma aşırı duyarlılığın bir sonucu olur. Prezervatif orgazmı geciktirmek için bir engel oluşturur.

PARTNERİNİZDEN DESTEK ALIN

Seks terapisti Vanessa Marin, partnerinize daha uzun süre dayanmak istediğinizi söylemenin sürecin önemli bir parçası olabileceğini söylüyor.

ÇEKİP-SIKMA YÖNTEMİ

Bu yöntem seks veya mastürbasyon yaparken yapılabilir.

Boşalmak üzere olduğunuzu hissedene kadar devam edebilirsiniz.

Ardından, penisinizin ucunu birkaç saniye veya boşalma ihtiyacı geçene kadar çekip sıkmak

Ve son olarak, ilişkiye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Yöntemin amacı, akışı durdurmak ve penisin dinlenmesini sağlamaktır.

HAREKETİNİZİ SINIRLAYIN

Hızlı bir cinsel ilişki yoğun bir uyarım yaratabilir. Bu durumda erken boşalma genelde kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle, partnerinizin üstte olması gibi hareketinizi sınırlayan pozisyonlar, kontrolü kaybetmemeniz için yardımcı olabilir.

POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Biraz ara verip yavaşlamanıza neden olacağı için cinsel ilişki esnasında pozisyon değişikliği yapabilirsiniz.

