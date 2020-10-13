Cinsel ilişkiye girmek kadınlarda böbrek taşına iyi geliyor

Yeni bir araştırma, düzenli cinsel ilişkinin kadınlarda böbrek taşlarının iyileşmesine yardımcı olabileceğini tespit etti.

Avrasya Üniversitesi tarafından yapılan ve International Urology and Nephrology dergisinde yayınlanan araştırmaya idrar yollarında böbrek taşı olduğu tespit edilen 70 kadın katıldı. Bu kadınların yarısına düzenli olarak seks yapmaları, yarısına ise araştırma boyunca hiç ilişkiye girmemeleri söyledi.

Araştırmanın sonucunda haftada üç veya dört defa ilişkiye giren gruptakilerin yüzde 81'inin taşlardan kurtulduğu görüldü. Seks yapmaması söylenen gruptakilerde ise bu oran yüzde 50'de kaldı.

Araştırmaya göre normalde şok dalgası tedavisi gerektirecek boyuttaki bazı taşların bile düzenli seks ile dört haftada geçtiği gözlemlendi.

The Sun'ın aktardığına göre uzmanlar, seksin bazı önemli kasların kasılmasını sağladığını ve bunun da taşların atılmasında rol oynadığını düşünüyor. Seks sırasında salgılanan hormonların da bu sonuçta rol oynuyor olabileceği belirtildi.



