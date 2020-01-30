Cinsel ilişkiyi daha iyi kılmak için 5 altın kural: Soyunmayın!

Cinsel ilişki uzmanı Alix Fox cinsel hayatınıza heyecan katmak için 5 altın kural öneriyor.

1- HEMEN SOYUNMAYIN!

Cinsel ilişkiden önce ön sevişmeyi kısa tutmak ve hemen soyunmak yatak odasında heyecanı düşüren bir şey. Dolayısıyla uzman, uzun bir süre giyinik kalarak sevişmeyi ve soyunmak için sihirli, doğru anların beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Uzman, örneğin kot gibi sert kumaşların üzerinden yapılacak dokunuşların kişileri daha kolay orgazma ulaştırabileceğini söylüyor. Meme ucu uyarılması için ise uzman, ipek saten gibi yumuşak kumaşlardan kıyafetler öneriyor.

2- CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA KARŞILIKLI MASTÜRBASYON YAPIN

Japon bir seks oyuncağı şirketinin yaptığı ankette kadınların yüzde 27'si ve erkeklerin yüzde 21'i çoğu zaman mastürbasyonu cinsel ilişkiye tercih ediyor.

Peki karşılıklı mastürbasyon? Kulağa oldukça seksi bir fikir geldiği gibi seks uzmanı heyecanı da artırdığını söylüyor. Öte yandan karşılıklı mastürbasyon, partnerinizin zevk noktalarını keşfetmek için de bir yol haritası gibi. Bu yöntem sayesinde partnerinizin tam olarak nerelerine dokunulmasını sevdiğini konuşmadan öğrenebilirsiniz.