Cinsel ilişkiyi daha iyi kılmak için 5 altın kural: Soyunmayın!

Cinsel ilişki uzmanı Alix Fox cinsel hayatınıza heyecan katmak için 5 altın kural öneriyor.
Cinsel ilişkiden önce ön sevişmeyi kısa tutmak ve hemen soyunmak yatak odasında heyecanı düşüren bir şey. Dolayısıyla uzman, uzun bir süre giyinik kalarak sevişmeyi ve soyunmak için sihirli, doğru anların beklenmesi gerektiğini söylüyor.
Uzman, örneğin kot gibi sert kumaşların üzerinden yapılacak dokunuşların kişileri daha kolay orgazma ulaştırabileceğini söylüyor. Meme ucu uyarılması için ise uzman, ipek saten gibi yumuşak kumaşlardan kıyafetler öneriyor.
Japon bir seks oyuncağı şirketinin yaptığı ankette kadınların yüzde 27'si ve erkeklerin yüzde 21'i çoğu zaman mastürbasyonu cinsel ilişkiye tercih ediyor.
Peki karşılıklı mastürbasyon? Kulağa oldukça seksi bir fikir geldiği gibi seks uzmanı heyecanı da artırdığını söylüyor. Öte yandan karşılıklı mastürbasyon, partnerinizin zevk noktalarını keşfetmek için de bir yol haritası gibi. Bu yöntem sayesinde partnerinizin tam olarak nerelerine dokunulmasını sevdiğini konuşmadan öğrenebilirsiniz.
Kadınların vajinal salgıları dönemsel olarak azalabilir. Adet döngüsü, stres, hormonal değişiklikler, hamilelik vb. durumlar vajinada kuruluğa neden olabilir.
Eğer bu kuruluk cinsel ilişkideki rahatlığı etkiliyorsa yağ ve jellerden yararlanmak akıllıca bir yöntem olabilir.
Regl döneminde cinsel ilişki çoğu muhafazakar toplumda hala bir tabu konumunda. Ancak bir taraftan da oldukça kişisel bir tercih regl döneminde seks yapmak.
Kadınların bir kısmı ağrı ve kanamalar nedeniyle regl döneminde kendini seks yapmak için rahat hissetmiyor. Ancak büyük bir kesim de -özellikle kadınlar- regl döneminde daha istekli ve bu dönemde yapılan seksin daha zevkli olduğunu savunuyor.
Kişileri cinsel ilişkiye hazırlayan faktörlerin başında 'vücut haritalama' var. Vücut haritalama; masaj, emme, titreşim, sıkıştırma hatta hafif can yakma dahil kişilerin hangi bölgelerinden nasıl zevk aldıklarını keşfetmeyi kapsıyor. Uzman, bu yöntemi uygulayarak partnerinize daha çok zevk verme daha çok zevk almanın kapılarını aralayacağınıza vurgu yapıyor.
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