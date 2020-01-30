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  4. Cinsel ilişkiyi daha iyi kılmak için 5 altın kural: Soyunmayın!

Cinsel ilişkiyi daha iyi kılmak için 5 altın kural: Soyunmayın!

İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Uzun süreli ilişkilerde cinsel hayatlar biraz rutine bağlanıyor. Yatak odasına renk katmak için cinsel ilişkide biraz çaba harcamak gerekiyor ki ilişkinin heyecanı sürsün.

Cinsel ilişkiyi daha iyi kılmak için 5 altın kural: Soyunmayın!

Cinsel ilişki uzmanı Alix Fox cinsel hayatınıza heyecan katmak için 5 altın kural öneriyor.

1- HEMEN SOYUNMAYIN!

Cinsel ilişkiden önce ön sevişmeyi kısa tutmak ve hemen soyunmak yatak odasında heyecanı düşüren bir şey. Dolayısıyla uzman, uzun bir süre giyinik kalarak sevişmeyi ve soyunmak için sihirli, doğru anların beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Uzman, örneğin kot gibi sert kumaşların üzerinden yapılacak dokunuşların kişileri daha kolay orgazma ulaştırabileceğini söylüyor. Meme ucu uyarılması için ise uzman, ipek saten gibi yumuşak kumaşlardan kıyafetler öneriyor.

2- CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA KARŞILIKLI MASTÜRBASYON YAPIN

Japon bir seks oyuncağı şirketinin yaptığı ankette kadınların yüzde 27'si ve erkeklerin yüzde 21'i çoğu zaman mastürbasyonu cinsel ilişkiye tercih ediyor.

Peki karşılıklı mastürbasyon? Kulağa oldukça seksi bir fikir geldiği gibi seks uzmanı heyecanı da artırdığını söylüyor. Öte yandan karşılıklı mastürbasyon, partnerinizin zevk noktalarını keşfetmek için de bir yol haritası gibi. Bu yöntem sayesinde partnerinizin tam olarak nerelerine dokunulmasını sevdiğini konuşmadan öğrenebilirsiniz.

3- JEL VE YAĞLARDAN YARARLANIN

Kadınların vajinal salgıları dönemsel olarak azalabilir. Adet döngüsü, stres, hormonal değişiklikler, hamilelik vb. durumlar vajinada kuruluğa neden olabilir.

Eğer bu kuruluk cinsel ilişkideki rahatlığı etkiliyorsa yağ ve jellerden yararlanmak akıllıca bir yöntem olabilir.

4- REGL DÖNEMİNDE SEKS

Regl döneminde cinsel ilişki çoğu muhafazakar toplumda hala bir tabu konumunda. Ancak bir taraftan da oldukça kişisel bir tercih regl döneminde seks yapmak.

Kadınların bir kısmı ağrı ve kanamalar nedeniyle regl döneminde kendini seks yapmak için rahat hissetmiyor. Ancak büyük bir kesim de -özellikle kadınlar- regl döneminde daha istekli ve bu dönemde yapılan seksin daha zevkli olduğunu savunuyor.

5- VÜCUT HARİTALAMA

Kişileri cinsel ilişkiye hazırlayan faktörlerin başında 'vücut haritalama' var. Vücut haritalama; masaj, emme, titreşim, sıkıştırma hatta hafif can yakma dahil kişilerin hangi bölgelerinden nasıl zevk aldıklarını keşfetmeyi kapsıyor. Uzman, bu yöntemi uygulayarak partnerinize daha çok zevk verme daha çok zevk almanın kapılarını aralayacağınıza vurgu yapıyor.

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