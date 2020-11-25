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Cinsel istismarda bulunduğu çocuğu öldüren sanığa 35 yıl hapis

25.11.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldüren sanık, 8 yıl aradan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim 2012 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Taşyalak Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldüren sanık, 8 yıl aradan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim 2012 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Taşyalak Mahallesi’nde yaşandı. Pamuk tarlasına gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Yağmur Özaydın, eve dönmedi. Küçük kızı bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kızın cesedi, 2 gün sonra tarlada bulundu. Yapılan çalışmada aynı mahallede oturan U.B. (26) ve Y.B. (25) kardeşler, olaydan bir yıl sonra Bursa’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Maktulün avukatı, kararı usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dava yeniden görüldü
Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar U.B. ve Y.B. ile maktulün ailesi ve avukatı katıldı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen kardeşlerden Y.B.’ye "Kasten adam öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası verilirken U.B. ise tahliye edildi.

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