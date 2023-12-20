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Cinsel istismarda bulunduğu kızın ailesine sus payı olarak 200 bin TL vermişti! Cezası belli oldu

20.12.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde Ramazan Babat, Mayıs 2022 tarihinde 16 yaşındaki S.G.’yi alıkoyarak cinsel istismarda bulundu. Babat, olayın üzerini kapatmak için de kızın ailesine 200 bin TL para verdi. Babat’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Babat’a indirim uygulanmadan 24 yıl hapis cezası verildi. İşte detaylar...

Cinsel istismarda bulunduğu kızın ailesine sus payı olarak 200 bin TL vermişti! Cezası belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 16 yaşındaki kız çocuğu S.G.’ye cinsel istismarda bulunan, olayın üzerini kapatmak için de kızın ailesine 200 bin TL para veren Ramazan Babat'a 24 yıl hapis cezası verildi. Ramazan Babat’ın kardeşi Ahmet Babat'ın da 17 yaşındaki kız çocuğu Firdevs Babat’a cinsel istismar ve canice öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki S.G.’yi istismar eden Ramazan Babat ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. hakkında “Çocuğa nitelikli cinsel istismar”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Suç delillerini karartma” suçlarından açılan davanın karar duruşması Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Çocuğa istismar zanlısı Ramazan Babat'ın, bulunduğu Ahlat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatları hazır bulundu.

“Suç delillerini karartma” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ile suçlanan tutuksuz sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. için beraat kararı veren mahkeme, sanık Ramazan Babat’a ise “çocuğa nitelikli cinsel istismardan” 18 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan” ise 6 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi tarafından Babat’a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şırnak
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