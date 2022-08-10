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Cinsel organı büyüttüğü söyleniyor! İşe yarıyor mu?

10.08.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler arasında cinsel organın büyüklüğü önemli konu başlıklardan biri olarak ön plana çıkıyor. Erkek cinselliği konu başlıkları arasında her zaman popüler olan penis boyu ile ilgili efsaneler her zaman ilgi çekti. Tarih boyunca birçok besin penis boyunu büyüttüğü iddiasıyla kullanıldı. Bazıları bu konuda gerçekten işe yararken bazılar ise fayda sağlamadığı gibi daha çok zarar veriyor.

Cinsel organı büyüttüğü söyleniyor! İşe yarıyor mu?

Erkekler arasında penis boyu konusu antik çağlara kadar uzanan ve her zaman popüler olan konu başlıklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Daha büyük penis boyu için çeşitli uygulamalar ve besinlerin işe yaradığı öne sürülüyor. Ancak uzmanlara göre; penis boyutu çok önemli değil. Olağanüstü küçük bir penise veya tıbbi bir mikropenise sahip değilseniz cinsel hayatınızı sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.

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ELMA SUYU EFSANESİ

Penis boyu konusunun her zaman popüler olması, bazı iddiaları da peşinden getiriyor. Bu konu hakkında cevap arayanlar son aylarda elma suyunun penis büyüttüğü iddialarını duyuyor. Peki, gerçekten işe yarıyor mu?

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Elma ve elma suyu faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin başında gelir. Ancak, uzmanlara göre bu faydaları arasında penis boyu büyütme yok.

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PENİS BOYUNU UZATMANIN YOLLARI

Penis boyunu uzatmak için mucize besin veya ürün henüz yok. Daha güçlü olmanızı sağlayacak, libidonuzu yükseltecek veya enerji verecek besinlerden faydalanabilirsiniz. Penis boyu uzatmak için son aylarda nispeten yeni olan cerrahi penis boyu operasyonu yaptırabilirsiniz.


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penis penis büyütme
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